Luka Doncic marca 60 pontos e entra na história da NBA com mais uma exibição do outro Mundo

Se dúvidas houvessem que Luka Doncic é um dos maiores prodígios da história do basquetebol, o base esloveno dissipou-as em definitivo na partida da última madrugada dos Dallas Mavericks, em casa, diante dos New York Knicks.Com uma exibição de sonho, Doncic marcou 60 pontos (anotou apenas dois triplos...), capturou 21 ressaltos, distribuiu 10 assistências e ainda fez dois roubos de bola, ajudando a sua equipa a vencer a formação de Nova Iorque por 126-121, após prolongamento.O esloveno registou um triplo-duplo com números ao alcance de poucos. É o segundo da história com 60 pontos e o primeiro com 60 pontos e pelo menos 20 ressaltos.Só seis jogadores antes fizeram triplos-duplos com mais de 50 pontos. Doncic tornou-se no 7.º e é o mais jovem a fazê-lo, com 23 anos e 302 dias. Só dois, nada mais, nada menos que Wilt Chamberlain e Elgin Baylor, tinham chegado aos 50 pontos, 20 ressaltos e 10 assistências.O jogo corria a favor dos Knicks, que a três minutos do fim ganhavam por 9 pontos de diferença. Mas com a ajuda de um Doncic inspirado os Mavs não só empataram, como ainda venceram no prolongamento...