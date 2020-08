Luka Doncic: o craque que está a encantar a NBA

De tempos a tempos, assiste-se na NBA ao surgimento de um talento invulgar que enche o olho ao seguidor da bancada e ao que assiste pela televisão. Além de talentos nascidos na pátria dos 'livres' e que marcaram todos a sua época, como Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Magic Johnson ou Shaquille O'Neal, houve também espaço para muitos estrangeiros que escreveram a sua página na história do basquetebol ao mais alto nível. Jogadores como o canadiano Steve Nash, o espanhol Pau Gasol, o alemão Dirk Nowitzki ou o croata Drazen Petrovic, foram alguns dos mais marcantes.

Mas existe um jovem portento que, apesar de chamar a atenção desde que chegou à NBA, foi elevado quase a estatuto de Deus ao ter batido todos os seus números individuais no playoff. O jogador esloveno dos Dallas Mavericks, Luka Doncic, deu mais um grande recital no último jogo frente aos LA Clippers, aumentando cada vez mais a sua já tremenda popularidade.

Na ‘bolha’ do complexo desportivo da Disney, em Orlando, o base de 21 anos teve um papel (super) ativo na vitória da sua equipa, realizando 43 pontos, 17 ressaltos e 13 assistências. Num período difícil para o jogador de Dallas a nível de lesões no tornozelo esquerdo, que puseram até em causa a sua atuação no jogo de dia 23 frente aos californianos, nada se notou e Doncic fez inclusivamento um triplo nos últimos segundos, que deu a vitória à sua equipa por 135-133.

Luka Doncic nasceu a 28 de fevereiro de 1999, em Ljubljana, a capital e maior cidade da Eslovénia. Filho do ex-jogador de basquetebol Sasa Doncic, desde cedo demonstrou jeito para a modalidade e iniciou a sua formação aos 11 anos no Union Olimpija. Tendo estado na equipa eslovena durante dois anos, em 2012 saiu da mesma pela porta grande ao ter sido o MVP do Torneio Lido de Roma, realizando 41 pontos na meia-final e 54 pontos, 11 ressaltos e 10 assistências na vitória final frente à Lazio.

Ano em que deu um enorme salto na sua vida, transferindo-se para o Real Madrid em setembro e assinando um contrato de 5 anos, o que faria com que estivesse na capital espanhola até aos seus 18 anos. O interesse já vinha de há alguns meses, quando o jovem esloveno esteve cedido aos madrilenos pelo Olimpija, jogando a Minicopa do Rei ACB e marcando 20 pontos ao Barcelona na final, numa equipa sub-14 e quando só tinha ainda 12 anos.

Os três anos seguintes na formação do clube da capital espanhola foram brilhantes, com a conquista de 8 troféus coletivos (Torneio Infantil Ciutat de l’Hospitalet 2013, Minicopa ACB de Vitoria-Gasteiz 2013, Campeonato da Espanha Infantil 2013, Campeonato de Madrid Júnior 2014, Campeonato de Madrid Júnior 2015, Torneio Júnior Ciutat de L’Hospitalet 2015, Campeonato da Espanha Júnior 2015 e Campeonato de Europa Júnior 2015.) e 10 individuais (MVP do Torneio Infantil Ciutat de l’Hospitalet 2013, MVP da Minicopa ACB de Vitoria-Gasteiz 2013, MVP do Torneio Internacional Cadete de Budapeste 2013, MVP do Torneio Cadete Villa da Laguna 2013, MVP do Torneio Cadete AA7 Emporio Armani 2013, MVP do Campeonato de Espanha Cadete 2014, Membro do quinteto ideal do Torneio Júnior Ciutat de L’Hospitalet 2015, MVP do Campeonato de Madrid Júnior 2015, MVP do Campeonato de Espanha Júnior 2015, MVP do Campeonato de Europa Júnior 2015), o que levou a que em abril de 2015 passasse a integrar a equipa principal do Real Madrid.

Entre 2015 e 2018 foi um dos principais rostos do basquetebol merengue, conquistando por três ocasiões a Liga ACB (2015, 2016 e 2018), um Campeonato Mundial Interclubes FIBA Intercontinental Cup (2015) e uma Euroliga (2018). Já a nível individual, arrasou novamente com mais 11 prémios (Melhor Jogador Jovem da ACB 2016-17, Membro do Quinteto Jovem ideal da ACB 2016-17, Membro do Quinteto ideal do EuroBasket de 2017, MVP da 3ª Ronda da Euroliga de 2017-18, MVP da 4ª Ronda da Euroliga de 2017-18, MVP da 15ª Ronda da Euroliga de 2017-18, MVP da 29ª Ronda da Euroliga de 2017-18, MVP de Outubro da Euroliga de 2017-18, Jogador da 14ª Ronda da Liga Endesa de 2017-18, MVP da Temporada 2017-18 da Liga ACB e Membro da EuroLeague Basketball 2010–20 All-Decade Team). Atingindo uma média de 7,8 pontos por jogo na Liga ACB e 10,6 pontos por jogo na Euroliga.

Em junho de 2018, Doncic foi selecionado como a terceira escolha no draft pelos Atlanta Hawks. No entanto, o esloveno foi negociado com os Dallas Mavericks em troca dos direitos de draft de Trae Young e uma futura escolha de primeira ronda em 2019. Após o draft, o treinador principal dos Dallas Mavericks, Rick Carlisle, afirmou: "Em determinado momento, pensámos que podia haver uma pequena oportunidade de Doncic nos sair, mas há alguns dias estava bastante claro que isso não iria acontecer de forma alguma. Ele é muito bom. Temos um jogador que achamos fundamental para a equipa".

O base assinou contrato com os Mavericks em 9 de julho de 2018. Apesar de não ter jogado na NBA Summer League 2018 devido à sua aquisição já um pouco tardia, antes da temporada 2018-19, já era considerado pela ESPN um dos principais candidatos a vencer o prémio NBA Rookie of the Year. Só nos primeiros meses em Dallas, as exibições de Doncic eram de tal forma deslumbrantes que os Mavs iniciaram um processo junto do United States Patent and Trademark Office (USPTO), no sentido de proteger legalmente a alcunha de "The Matador" junto do esloveno. Alcunha que lhe foi atribuída pelo treinador e diretor do departamento de desenvolvimento de jogadores da equipa texana, Mike Procopio.

Sendo um base de características especiais que conta com uma ótima visão de jogo e com uma apetência para encestar, ao ponto de o conseguir fazer de qualquer posição, o esloveno foi sendo melhor ano após ano. Foi Rookie do ano em 2019 e contou com uma média de pontos por jogo a tocar nos 29 em 2019/20, bem acima dos 21,2 de 2018/19 e sem comparação com os 14,1 registados na última época com o Real Madrid em 2017/18. Com números e estatísticas assim, não é para menos os fãs da NBA estarem encantados com "The Matador".

Autor: Jorge Afonso