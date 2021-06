Luka Doncic vai ajudar Eslovénia a ir a Tóquio

Depois da eliminação dos seus Dallas Mavericks nos playoffs diante dos Los Angeles Clippers, Luka Doncic confirmou que vai estar com a seleção da Eslovénia no torneio pré-olímpico em Kaunas, que arranca dia 29 , numa prova que contará com Angola, Polónia, Lituânia, Venezuela e Coreia do Sul: só uma seleção rumará a Tóquio. E, de acordo com a imprensa norte-americana, após a participação no torneio, o craque vai assinar a extensão do contrato com os Dallas, pelo valor máximo de 200 milhões de dólares por cinco épocas, a partir de 2022/23, quando finalizar o vínculo de rookie. "Se quero? Já sabem a minha resposta", respondeu desta forma Luka à hipótese de renovar.