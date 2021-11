Luke Walton em risco de saída dos Kings de Neemias Queta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vivem-se momentos de incerteza em Sacramento: Luke Walton está em risco de ser despedido dos Kings de Neemias Queta. Segundo o jornalista Shams Charania do ‘The Athletic’, a pressão sobre o treinador de 41 anos está cada vez mais a aumentar depois do início irregular. Sacramento tem atualmente um registo de cinco vitórias e oito derrotas, seguindo numa série de quatro desaires. Segundo a mesma publicação, os próximos jogos poderá mesmo decidir o destino do treinador.

Quanto aos jogos do dia, destaque para os Bulls, que venceram os Clippers (100-90), pondo fim a uma série de sete vitórias de LA. Derozan (35p) e LaVine (28p) estiveram em evidência por Chicago, enquanto Paul George (27p e 11r) evidenciou-se nos Clippers.