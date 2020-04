Mãe de Karl-Anthony Towns morreu devido ao coronavírus

Faleceu esta segunda-feira, na sequência de complicações decorrentes da covid-19, a mãe de Karl-Anthony Towns, uma das estrelas dos Minnesota Timberwolves. A trágica notícia foi partilhada pela própria equipa nas redes sociais, numa publicação na qual anexou o comunicado assinado pela família do jogador de 24 anos. Diagnosticada com o novo coronavírus no mês passado, Jacqueline Cruz estava em coma induzido e ligada a um ventilador há várias semanas, tendo esta segunda-feira acabado por perder a vida. Tinha 52 anos.