Magic e os Lakers também vão ter direito a uma 'Última Dança'

Depois do tremendo sucesso do documentário 'The Last Dance', que aborda a fundo a carreira de Michael Jordan e a dinastia que liderou nos Chicago Bulls, era inevitável que algo do género fosse feito para Magic Johnson e os Los Angeles Lakers. E vai mesmo acontecer...

Os fãs de basquetebol poderão ver em 2021 uma série do género, que entrará na intimidade de Magic Johnson e, inevitavelmente, dos Lakers, ao serviço dos quais 'reinou' durante anos a fio.

A H.wood Media, XTR, New Slate Ventures e Delirio Films receberam acesso total a gravações audio e vídeo, assim como registos inéditos e que agora conhecerão a luz do dia.