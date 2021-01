Marca chinesa condenada a pagar 37 mil euros a Michael Jordan por danos emocionais

Uma marca desportiva chinesa, a Qiaodan - que significa Jordan em chinês - foi condenada a pagar 35 mil euros a Michael Jordan por "danos emocionais".





O tribunal considerou que o uso da palavra Qiaodan tem há décadas confundido os consumidores, estando agora proibida de utilizar o nome com caracteres chineses nos produtos da marca. Além disso, a Qiaodan terá de publicar na imprensa um comunicado pedindo desculpa e esclarecendo que não tem qualquer relação com a lenda da NBA.A marca tem cerca de 200 produtos patenteados com um selo Jordan. A defesa tentou argumentar que "Jordan" é um aplido comum no Ocidente e que a marca não se referia diretamente a Michael. No entanto, nos produtos também usava o número 23 e os nomes dos filhos do antigo basquetebolista traduzidos para chinês.Michael Jordan apresentou mais de 80 queixas contra esta empresa desde 2012.