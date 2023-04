Marijuana vai passar a ser permitida na NBA

O 'The Athletic' avança, este sábado, que a NBA e a NBPA (Associação Nacional dos Jogadores de Basquetebol) chegaram a acordo para um novo Collective Bargaining Agreement - que dita, entre outros, as regras dos contratos, negociações ou distribuições das receitas na modalidade - que fará com que, a partir de agora, os jogadores possam consumir marijuana sem serem penalizados.Segundo a mesma fonte, a marijuana foi removida do programa a que os jogadores eram submetidos ao longo da temporada para detetar o consumo de drogas. Refira-se que alguns dos craques - como Kevin Durant - já tinham admitido, no passado, que consumiam a substância, defendendo até a revisão dos regulamentos relacionados à mesma.O 'The Athletic' revela ainda algumas outras normas que foram estabelecidas durante a reunião entre a NBA e a NBPA. Entre elas, o facto de os jogadores precisarem de disputar pelo menos 65 jogos para poderem receber troféus individuais, como o de MVP.