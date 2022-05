Mavericks batem Warriors e mantêm-se na corrida pela final da NBA

Os Dallas Mavericks conquistaram esta madrugada a primeira vitória na final da Conferência Oeste da NBA, ao imporem-se por 119-109 na receção aos Golden State Warriors, que lideram a série por 3-1.

Os Warriors poderiam 'carimbar o passaporte' para a final da NBA com um pleno de vitórias (4-0), uma vez que a eliminatória é disputada à melhor de sete encontros, mas os Mavericks não o permitiram, em especial a sua 'estrela', o esloveno Luka Doncic.

O extremo foi o melhor marcador do encontro, com 30 pontos, o jogador que capturou mais ressaltos, com 14 - em ambos os casos de forma destacada -, e o que efetuou maior número de assistência, com nove.

A equipa anfitriã construiu uma vantagem muito confortável durante os três primeiros períodos (28-24, 34-23 e 37-23) e os visitantes apenas conseguiram no quarto parcial, no qual quase dobraram a pontuação do adversário (39-20), mas sem nunca ameaçar o triunfo dos Mavericks.

Doncic, que ainda efetuou dois desarmes de lançamento e dois roubos de bola, esteve bem acompanhado por Dorian Finney-Smith (23 pontos e seis ressaltos), Reggie Bullock (18 pontos), Jalen Brunson (15 pontos) e o alemão Maxmilian Kleber (13 pontos e oito ressaltos).

Dallas, que viaja até Golden State para disputar o quinto jogo, na sexta-feira, tinha perdido os três confrontos anteriores, os dois primeiros no pavilhão dos Warriors, por 87-112 e 117-126, e o primeiro realizado em casa, por 100-109.

O vencedor do embate entre Mavericks e Warriors vai defrontar na final da mais importante liga mundial de basquetebol a equipa que se impuser na Conferência Este, entre Miami Heat e Boston Celtics, que regista um empate 2-2.