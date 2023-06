McGregor manda mascote dos Heat para o hospital

Há brincadeiras que acabam mal. Foi isso mesmo que aconteceu quando o irlandês Conor McGregor, lutador de UFC, atirou para o hospital Burnie, a mascote do basquetebol dos Heat, da NBA. Numa ação promocional de um analgésico para lutadores, McGregor esteve no Kaseya Center a assistir à vitória dos Nuggets em Miami, no quarto jogo da final do playoff. Até que, ao intervalo do duelo, Burnie foi para cima do lutador com um par de luvas gigantes de boxe, desafiando-o para um combate.A resposta de McGregor foi quase instintiva: primeiro derrubou Burnie com o seu famoso soco de mão esquerda e depois finalizou com novo golpe, mas a mascote já estava KO, esticada no chão. O ataque teve tudo para ser uma simulação, mas foi mal calculada a intensidade do contra-ataque a Burnie.Como resultado, o ator que interpreta a mascote teve de receber assistência hospitalar. A vítima foi medicada para combater as dores, mas após um período de observação recebeu alta e foi para casa recuperar.