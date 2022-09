Messi: «Deviam dizer que eu sou o Manu Ginóbili do futebol»

Manu Ginóbili entrou este sábado para a história do desporto sul-americano, ao ser o primeiro de sempre a ingressar no Hall of Fame da NBA. E no meio de tantas e tantas mensagens de reconhcimento que recebeu, houve uma que se destacou das demais, pelo menos no que ao futebol diz respeito. Leo Messi, um dos nomes mais importantes da história do desporto argentino, deixou bem clara a sua admiração perante o ex-craque dos San Antonio Spurs e até 'inverteu' uma habitual alcunha que era dada ao quatro vezes campeã da NBA."Orgulha-me imenso ouvir um jornalista dizer que o Manu é o Messi do basquetebol. Contudo, deviam dizer que eu sou o Manu do futebol", disse o jogador do Paris SG, numa mensagem dita precisamente durante a cerimónia que 'colocou' Ginóbili no Hall of Fame.