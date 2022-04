Miami Heat a uma vitória de eliminar os Atlanta Hawks no playoff da NBA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os Miami Heat venceram os Atlanta Hawks e estão a um triunfo de conseguir o apuramento na primeira ronda do playoff da NBA, enquanto os Phoenix Suns e os New Orleans Pelicans estão empatados.

A equipa de Miami, que bateu no domingo os Hawks por 110-86, está em vantagem por 3-1 na eliminatória, bastando mais um triunfo para seguir em frente. Jimmy Butler esteve em destaque na equipa dos Heat, ao conseguir 36 pontos, 10 ressaltos, quatro assistências, quatro roubos de bola e um desarme de lançamento.

Na equipa dos Atlanta Hawks, o base Trae Young não foi além dos nove pontos, com três lançamentos de campo concretizados em 11 tentados.

Já os New Orleans Pelicans venceram os Phoenix Suns por 118-103 e empataram a eliminatória 2-2, num jogo em que Brandon Ingram, com 30 pontos, e Jonas Valanciunas, com 25 pontos e 15 ressaltos, foram os jogadores em destaque.

Nos Suns, que não contaram com o lesionado Devin Booker, o poste Deandre Ayton ainda tentou, com 23 pontos e oito ressaltos, mas o triunfo foi para o lado dos Pelicans.