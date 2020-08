Miami Heat avançam para as meias-finais da Conferência Este na NBA

Os Miami Heat concluíram na segunda-feira a série perfeita frente aos Indiana Pacers, ao vencerem o quarto jogo por 99-87, e qualificaram-se para as meias-finais da conferência Este da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

O esloveno Goran Dragic, com 23 pontos, e Bam Adebayo, com 14 pontos e 19 ressaltos, foram fundamentais no triunfo da formação da Florida, que ditou a quinta eliminação seguida dos Pacers na primeira ronda dos 'play-offs' da NBA.

Os Pacers vão disputar um lugar na final do Este frente ao vencedor do embate entre Milwaukee Bucks e Orlando Magic (3-1). Os Bucks dilataram a vantagem na segunda-feira, ao vencerem os Magic por 121-106, num encontro em que Giannis Antetokounmpo somou 31 pontos, 15 ressaltos e oito assistências, enquanto, do lado dos Magic, se destacou Nikola Vucevic, também com 31 pontos, mais 11 ressaltos e sete assistências.

No dia de Kobe Bryant (24/8), em alusão aos números das camisolas que usou, os Los Angeles Lakers ficaram mais próximos de chegar às meias-finais a Oeste, ao colocarem a eliminatória frente aos Portland Trail Blazers em 3-1, com a vitória por 135-115. Desde 1987 que os Lakers não chegavam aos 135 pontos num jogo dos 'play-offs'.

A equipa californiana dominou totalmente o encontro, que ficou praticamente decidido na primeira parte (80-51), com LeBron James a assinar 30 pontos, 10 ressaltos e seis assistências, enquanto Anthony Davis e Kyle Kuzma somaram 18 pontos cada.

Mais equilibrada está a eliminatória entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder (2-2), depois do inédito descalabro texano em lançamentos de três pontos (apenas acertaram 40% das 58 tentativas).

Os Oklahoma igualaram a série, ao vencerem por 117-114, graças a Chris Paul e Dennis Shroeder, que foram decisivos no quarto período e somaram 26 e 30 pontos, respetivamente, beneficiando da ausência de Russell Westbrook, que recupera de uma lesão, apesar de James Harden ter conseguido 32 pontos.