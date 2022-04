Miami Heat na meia-final da Conferência Este da NBA

Os Miami Heat tornaram-se na terça-feira a segunda equipa, depois dos Boston Celtics, a ultrapassar a primeira ronda do playoff da NBA, atingindo as meias-finais da Conferência Este.

Mesmo sem Jimmy Butler nem Kyle Lowry, lesionados, a equipa da Florida bateu os Atlanta Hawks, por 97-94, ganhando a série por 4-1, com Victor Oladipo a marcar 23 pontos e Bam Adebayo outros 20, além de 11 ressaltos e quatro assistências.

Nas meias-finais de conferência, os Heat vão defrontar o vencedor da série entre os Philadelphia 76ers e os Toronto Raptors.

Na Conferência Oeste, os Memphis Grizzlies adiantaram-se (3-2) aos Minnesota Timberwolves, triunfando por 111-109, com 30 pontos, 13 ressaltos e nove assistências de Ja Morant.

Também em vantagem (3-2) no seu confronto com os New Orleans seguem os Phoenix Suns, ainda sem o lesionado Devin Booker, após vencerem por 112-97, liderados por Chris Paul, com 22 pontos e 11 assistências, e Mikal Bridges, com 31 pontos, cinco ressaltos, duas assistências e quatro desarmes de lançamento.