Miami Heat vencem Boston Celtics e recuperam vantagem na final do Este

Os Miami Heat recuperaram no sábado a vantagem do fator casa, ao vencerem no recinto dos Boston Celtics por 109-103, passando a vencer a final da conferência Este da NBA por 2-1.

Num encontro que chegou aos momentos decisivos com um vencedor incerto, os Heat contaram com Bam Adebayo, que, com um duplo-duplo (31 pontos e 10 ressaltos), liderou a sua equipa para a vitória, tendo contribuído ainda com seis assistências.

Depois de serem claramente batidos no segundo jogo (127-102), os Heat arrancaram para uma vitória de caráter no TD Garden, apesar de terem perdido o seu líder Jimmy Butler, que saiu ao intervalo com um problema no seu joelho direito.

Enquanto Butler anotou apenas oito pontos nos 19 minutos que esteve em quadra, a formação de Miami acabou por poder contar com o regresso de PJ Tucker (17 pontos e sete ressaltos), jogador que esteve em dúvida para o encontro, e com Kyle Lowry (11 pontos, seis assistências e quatro roubos de bola), depois de ter estado ausente desde 09 de maio, quando defrontou os Philadelphia 76ers.

Os Heat conseguiram ultrapassar uns Celtics que ainda sonharam com a possibilidade de uma reviravolta no marcador, ao serem liderados por Jaylen Brown, autor de 40 pontos, o seu melhor registo em 'play-offs', e nove ressaltos, e pelo dominicano Al Horford, que anotou um duplo-duplo, com 20 pontos e 14 ressaltos.

Depois de ter estado a perder por 26 pontos, a equipa de Boston recuperou a desvantagem para apenas um de diferença (93-92), após ter conquistado um parcial de 12-0, mas a perda infantil de algumas bolas deitou por terra esforço, tendo os Heat recuperado facilmente para uma vantagem de oito pontos, que sentenciou o encontro.

O próximo encontro está novamente agendado para o TD Garden, casa da equipa de Boston, na segunda-feira.