Miami Heat vencem Boston Celtics no primeiro duelo na final do Este

Os Miami Heat adiantaram-se na final da conferência Este da NBA, ao vencerem na terça-feira os Boston Celtics, em casa, no primeiro encontro, por 118-107.

Jimmy Butler, com 41 pontos, nove ressaltos e cinco assistências, impulsionou a formação da Florida, vencedora da conferência na fase regular (53-29), à frente dos Celtics (51-31), 'carrascos' dos campeões em título Milwaukee Bucks (51-31), apesar dos contributos de Jayson Tatum e Jaylen Brown, autores de 29 e 24 pontos, respetivamente, e do suplente Payton Pritchard, com 18.

Apesar de desfalcados de Marcus Smart, lesionado num pé, e Al Horford, que entrou no protocolo covid-19, os Celtics até chegaram ao intervalo a vencer, por 62-54, mas um terceiro período implacável (39-14) abriu caminho ao triunfo dos Heat, que, só na segunda parte, contaram com 27 pontos de Butler, que juntou ainda aos seus registos quatro roubos de bola e três bloqueios.

Butler tornou-se no sexto jogador da competição a conseguir estes números -- desde que em 1974 começaram a ser contabilizados roubos de bola e bloqueios --, reeditando os feitos de Anthony Davis, Hakeem Olajuwon, David Robinson, Kareem Abdul-Jabbar e James Harden, mas foi o primeiro a consegui-lo nos 'play-offs'.

O conjunto de Massachusetts, 17 vezes campeão e 21 vezes vencedor da conferência, depois de ter convertido apenas dois dos 15 lançamentos no terceiro período, ainda corrigiu no quarto parcial, adiantando-se por 31-25, sem conseguir evitar o primeiro triunfo dos Heat, que conquistaram três títulos da NBA e seis do Este.

As duas equipas voltam a defrontar-se na quinta-feira, na FTX Arena de Miami, no segundo jogo da final do Este, disputada à melhor de sete jogos.