Michael Beasley suspenso cinco jogos por violar política antidoping da NBA

Michael Beasley recebeu uma suspensão de cinco jogos por falhar a política antidoping da NBA, segundo o 'The Athletic'.O jogador, de 30 anos, esteve a temporada passada ao serviço dos Los Angeles Lakers, tendo sido dispensado a meio da época. Depois disso, rumou à China para representar o Guangdong Southern Tigers. A mesma fonte avança que a suspensão só é aplicável caso Beasley assine por alguma equipa da NBA.Escolha n.º2 do draft da NBA em 2008 pelos Miami Heat, Michael Beasley terá acusado positivo em outubro de 2018 (o 'The Athletic' não especifica qual a substância em causa), altura em que a sua mãe estava a lutar contra um cancro, doença que acabou por tirar a vida a Fatima Smith em dezembro do mesmo ano,O base, que conta ainda com passagens pelos Miami Heat, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Houston Rockets, Milwaukee Bucks e New York Knicks, está atualmente sem clube.