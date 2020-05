Michael Jordan 'bate o pé' e não quer disputar jogos sem sentido no que resta da NBA

Numa altura em que a NBA aponta o regresso para 31 de julho, as equipas discutem ainda em que condições voltarão a competir no que resta da fase regular. No entanto, a hipótese de as 30 formações jogarem todas está longe de criar consenso e um dos opositores a essa ideia é Michael Jordan. Na condição de dono dos Charlotte Hornets, o melhor jogador da história vincou perante o comissário Adam Silver e restantes diretores que não se deviam disputar 'encontros sem sentido', ou seja, que equipas sem hipótese de irem ao playoff voltem a atuar, revelou o 'The Athletic'.





MJ pretende que se leve em atenção as questões de saúde, indo de encontro, por exemplo, ao que Damian Lillard já tinha defendido. "Sinto que um torneio seria o ideal", constatou o base dos Portland Trail Blazers. Uma das hipóteses é, assim, reunir as equipas com aspirações ao playoff (no máximo a seis jogos da última vaga) para disputarem vários encontros de apuramento num local pré-definido - Orlando tem sido avançado como possibilidade. A ser aprovado, este plano fará com que sensivelmente 22 das 30 equipas voltem para já ao ativo.Refira-se que, caso esta ideia vá para a frente, os Hornets arriscam não jogar mais, já que têm neste momento um registo de 23-42 na Conferência Este (em 10.º lugar, a sete triunfos do 8.º, os Orlando Magic).