Michael Jordan doa 10 milhões de dólares à Make-a-Wish

Michael Jordan faz 60 anos a 17 de fevereiro e este ano decidiu celebrar de uma forma diferente. O astro americano doou 10 milhões de dólares (cerca de 9,4 milhões de euros) à fundação Make-a-Wish, tornando-se assim o maior doador desde o início da fundação há 42 anos.A fundação assume um papel fundamental na ajuda a crianças com doenças graves ou degenerativas. Michael Jordan e Make-a-Wish formam uma parceria desde 1989. O antigo basquetebolista já tinha doado 5 milhões à fundação e agora adiciona esta quantia histórica."Nos últimos 34 anos tem sido uma honra estar unido à Make-A-Wish e ajudar a dar sorrisos e felicidade a tantas crianças", refere em comunicado.Michael Jordan apelou a que sigam o seu exemplo e ajudem mais crianças a ver os seus desejos concretizados, acrescentando que mais doações seria a melhor prenda de anos que poderia receber. Lesli Motter, CEO da Make-a-Wish América, deixou uma mensagem no mesmo sentido e elogiou o antigo jogador da NBA."Usar o seu aniversário para fazer história mostra a qualidade do seu caráter e a sua lealdade e dedicação em fazer a vida de crianças com doenças graves melhor", disse.