Michael Jordan entrega parte das receitas de 'The Last Dance' a bancos alimentares

Michael Jordan doou dois milhões de dólares - cerca de 1,7 milhões de euros - aos bancos alimentares de Chicago, Carolina do Norte e Carolina do Sul. O dinheiro é proveniente das receitas do documentário 'The Last Dance', que relata a última época de Jordan nos Chicago Bulls.





"Em tempos tão complicados e num ano de dificuldades inimagináveis, por causa da covid-19, é mais importante do que nunca parar e agradecer. Estou orgulhoso por poder dar as receitas adicionais de 'The Last Dance' ao projeto 'Feeding America' e aos seus bancos alimentares em Chicado e nas Carolinas, para poder ajudar a alimentar a fome da América", disse 'Air Jordan' em comunicado.Michael Jordan, dono dos Charlotte Hornets, envolve-se frequentemente em causas sociais. Já tinha encaminhado parte das receitas do documentário para a organização 'Friends for Childrens' e através da sua marca no último mês de junho anunciou a doação de 100 milhões de dólares (cerca de 84 milhões de euros) durante os próximos 10 anos para ajudar na busca de maior justiça social e acesso à educação por parte das minorias desfavorecidas.