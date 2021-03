Michael Jordan foi duramente atingido pela crise: perdeu 500 milhões de dólares num ano

Os negócios de Michael Jordan foram severamente afetados pela crise pandémica. Segundo a revista Forbes, o antigo jogador dos Bulls terá perdido cerca de 500 milhões de dólares (422 milhões de euros) no último ano.





As perdas representam uma quebra de 24 por centro no património do proprietário dos Charlotte Hornetts e terão acontecido em negócios que 'Air' tem fora do basquetebol, um pouco por todo o Mundo.A revista estima que o património de Michael Jordan - que é um dos 1.500 mais ricos do mundo e um dos 500 milionários dos Estados Unidos - seja agora de 1.600 milhões de dólares, cerca de 1.352 milhões de euros.