Michael Jordan participa em torneio de pesca: prémios rondam os 3 milhões de euros

Michael Jordan estará a participar num dos maiores torneios de pesca dos Estados Unidos, o 'Big Rock Blue Marling Fishing Tournament', que distribui 3,4 milhões de dólares (cerca de 3 milhões de euros) em prémios.





O barco do antigo jogador dos Chicago Bulls, o 'The Catch 23', foi visto na marina de Morehead City, na Carolina do Norte, e o site da prova confirma a inscrição da embarcação. Ao todo são 204 os barcos inscritos na competição, que dura uma semana.Jordan, que além do basquetebol, do golfe e do basebol tem paixão pela pesca, já tinha participado no ano passado noutro torneio, mas em Ocean City, em Maryland.O barco do antigo basquetebolista tem 24,8 metros de comprimento e está avaliado em 7 milhões de euros. Está preparado para navegar em alto mar.







Of Course Michael Jordan Is Currently Participating In A $3 Million Fishing Tournament ... There's Money Involved https://t.co/8cHzemx1MR pic.twitter.com/OllfxtK5HC — Barstool Sports (@barstoolsports) June 9, 2020







Seeing Michael Jordan at a fishing tournament. Just an average day for the boys pic.twitter.com/FaYKAsp7Or — Nick Colosimo (@nacolosimo2) June 9, 2020







Michael Jordan's 'Catch 23' lands a 442.3 pound blue marlin at Big Rock fishing tournament in Morehead City. Story:https://t.co/bUl27MaLFc pic.twitter.com/wFGQ9GZy8D — Ross Martin (@RossMartin_IC) June 9, 2020