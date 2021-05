Michael Jordan revela as últimas mensagens que trocou com Kobe Bryant e que não apaga

Pouco mais de um ano depois da morte de Kobe Bryant, Michael Jordan, mentor e amigo do antigo jogador dos Lakers, foi escolhido para apresentar a entrada de Kobe no 'Hall of Fame' do Basquetebol no próximo sábado. 'Air' contou que ainda tem no telemóvel as últimas mensagens que trocou com o malogrado jogador e que de vez em quando sente necessidade de as ler.





Numa entrevista à ESPN, Michael Jordan mostrava-se preocupado com a forma como vai conter as emoções do dia da cerimónia. "Ao princípio pensei que ia ficar nervoso, mas depois concluí que não vou estar nervoso por mostrar as emoções por alguém que amava. Este é o meu lado humano, as pessoas tendem a esquecer-se de que tenho um", contou.Jordan explicou depois que Kobe Bryant "estava feliz" e que "as coisas corriam-lhe bem" antes do acidente de helicóptero que o vitimou, juntamente com mais 8 pessoas, incluindo a filha, de 13 anos. Recorda uma mensagem que Kobe lhe enviou a 8 de dezembro de 2019, um mês e meio antes do seu falecimento. "Esta tequilha é incrível", escreveu, referindo-se à Cincoro Tequila de Jordan. O amigo tinha-lhe enviado uma garrafa."Obrigado, irmão", respondeu Michael Jordan. "Sim, senhor. E a família está bem?", perguntou Kobe a seguir. "Tudo bem, e a tua?", inquiriu o ex-jogador dos Bulls. "Tudo bem". Jordan sorria ao recordar esta troca de mensagens."Ele estava realmente interessado em treinar a Gigi [a filha]. Escrevi-lhe isto: 'Boas férias. E espero que nos encontremos em breve, treinador Kobe?!'""Para ti também. Olha, treinador, estou sentado no banco neste momento e estamos a arrasar esta equipa: 45-8", respondeu Kobe Bryant."O estilo de jogo dele era idêntico ao meu. Manteve-se fiel à sua carreira e respeito isso. Era um rapaz realmente duro, talvez mais duro do que eu", concluiu Michael Jordan.