Michael Jordan também afetado pela crise de Wall Street e o fenómeno ‘GameStop’

A 28 de Janeiro, a Bolsa de Wall Street ficou em alvoroço, quando um grupo de utilizadores do Reddit começou a comprar ações da ‘GameStop’, uma empresa de videojogos que estava em baixa tendência, mas que rapidamente passou a valer muito.





A subida desta empresa criou grandes perdas ao fundo ‘Melvin Capital’, que é gerido por Gabe Plotkin y Daniel Sundheim. Estes dois "gigantes" financeiros são acionistas dos Charlotte Hornets, equipa da NBA que pertence a Michael Jordan.As perdas do fundo terão ascendido aos 1600 milhões de dólares e o ‘Melvin Capital’ já teve de pedir um resgate de 2750 milhões para não entrar em quebra ou até desaparecer.Ora, segundo a ‘Marca’, esta é apenas mais uma desilusão financeira para Michael Jordan. "Ele não podia ter escolhido pior momento para associar-se a Plotkin e Sundheim. Eles estão a ter perdas catastróficas em Wall Street", escreve o diário espanhol.Michael Jordan perdeu cerca de 300 milhões de dólares em 2020 por causa da crise mundial imposta pela pandemia de Covid-19. "Um valor que pode agora aumentar mais algumas dezenas de milhões de dólares por causa da sua ligação com o ‘Melvin Capital’". Para atenuar as perdas, Plotkin e Sundheim estarão a pensar vender as suas ações nos Charlotte Hornets, o que obrigaria Michael Jordan a procurar novos investidores para a equipa.