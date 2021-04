Michael Jordan vai anunciar Kobe Bryant no Hall of Fame do basquetebol americano

Michael Jordan vai ser a figura responsável por 'apresentar' Kobe Bryant na cerimónia do 'Hall of Fame' do basquetebol norte-americano, que junta os melhores da história da modalidade, anunciou esta quinta-feira a entidade responsável pelo evento, que vai decorrer a 15 de maio na Mohegan Sun Arena, em Connecticut.





O antigo jogador dos Los Angeles Lakers, que faleceu em janeiro do ano passado, jogou 20 épocas na NBA, sempre nos californianos, tendo conquistado cinco títulos e sido eleito o melhor jogador em duas finais do torneio. Para além disso, foi 18 vezes All-Star e integrou a equipa do ano em 11 ocasiões.Este 'estatuto' atribuído a Michael Jordan acaba por ser algo natural, visto que ambos tinham uma relação próxima e o antigo jogador dos Chicago Bulls chegou mesmo a considerar Bryant como "irmão mais novo", aquando das cerimónias fúnebres daquele que foi considerado por muitos o herdeiro de Jordan dentro das quatro linhas.