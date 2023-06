Michael Jordan vai vender posição maioritária nos Charlotte Hornets por quantia milionária

Michael Jordan vai vender a sua posição maioritária nos Charlotte Hornets, segundo dá conta esta sexta-feira a 'ESPN'.O antigo jogador da NBA chegou a acordo com um grupo liderado por Gabe Plotkin, que detém uma parte minoritária da equipa da NBA, e Rick Schnall, que possui uma parte minoritária dos Atlanta Hawks, o que lhe vai permitir receber cerca de por três mil milhões de dólares, ou seja, 2,75 mil milhões de euros. Algo que, de acordo com a mesma fonte, depende apenas de aprovação da NBA.Michael Jordan vai manter, ainda assim, uma posição minoritária no clube norte-americano, mas sem decidir o rumo do clube. Trata-se assim do fim de uma liderança de 13 anos, depois de, em 2010, o ex-basquetebolista ter pago um montante na ordem dos 275 milhões de dólares (251,7 milhões de euros) para adquirir uma posição maioritária nos Charlotte Hornets.