Miles Bridges detido por violência doméstica: mulher mostra imagens chocantes

Depois de uma temporada na qual registou os melhores números da carreira até ao momento, Miles Bridges estava embalado para assinar um novo contrato que lhe poderia render qualquer coisa como 165 milhões de euros, fosse com os Charlotte Hornets, fosse com outra equipa potencialmente interessada nos seus serviços. Só que tudo mudou de forma radical... num ápice.Na quarta-feira foi detido por queixa de violência doméstica em Los Angeles - posteriormente foi libertado sob fiança - e, esta sexta-feira, a situação complicou-se ainda mais com a publicação feita pela sua esposa de imagens que mostram a brutalidade das agressões de que foi alvo.Na publicação, que Mychelle Johnson inicia com uma foto negra, a esposa do jogador que atuou nos Charlotte Hornets na temporada passada mostra várias marcas deixadas no seu corpo, desde o rosto, braços, costas ou pernas. Na publicação, a Mychelle assume que não queria chegar a este ponto, mas viu-se sem alternativas perante toda a situação."Detesto chegar a este ponto, mas não podia calar-me mais. Permite a alguém que destruísse a minha casa, abusasse de mim de todas as formas possíveis e traumatizasse os meus filhos para sempre. Não tenho nada a provar, mas não vou permitir a alguém que fez algo tão horrível não ter remorsos ao ponto de criar uma imagem de algo que não sou. Não vou permitir que pessoas à sua volta continuem a silenciar-me e continuar a mentir para proteger essa pessoa. É inético, imoral e nojento. Dói-me no coração porque sempre tive esperança, imenso amor, mas mesmo que seja muito assustador, tenho de fazer isto por mim. Não vou calar-me para proteger outros, porque valorizo-me e às minhas crianças mais do que a 'imagem' de alguém. Um nariz fraturado, pulso, músculos do meu pescoço fraturados de ter sido estrangulada até ao ponto de desmaiar ou uma concussão severa. Não preciso de empatia, só quero que isto não aconteça a mais ninugém. Só quero que esta pessoa peça ajuda, os meus filhos merecem melhor. É só isso que preciso. Dói-me, dói-me tudo, esta situação dói-me, mas mais importante de tudo estou assustada e magoada pelos meus filhos, que têm sido testemunhas de tudo", escreveu a esposa do jogador, que se encontra como free agent depois de ter terminado vínculo com os Hornets.