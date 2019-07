Milwaukee Bucks contratam veterano Kyle Korver

Os Milwaukee Bucks, equipa com melhor registo de vitórias na época regular da edição 2018/19 da NBA, contrataram o veterano triplista Kyle Korver, anunciou na quinta-feira a equipa da Conferência Este.O jogador de 38 anos tinha sido dispensado em 07 de julho pelos Phoenix Suns - que o haviam adquirido numa troca com os Memphis Grizzlies -, tornando-o agente livre."É um lançador de três pontos de elite e vai ter um grande impacto na nossa equipa. Traz experiência e já está familiarizado com o treinador Mike Budenholzer, com o qual trabalhou três anos em Atlanta", disse o diretor geral dos Bucks, Jon Horst.Em 70 jogos na época passada, entre Cleveland Cavaliers e Utah Jazz, Korver somou 8,6 pontos de média, com 39,7% nos triplos, sendo que, com 42,9%, é o terceiro melhor entre os jogadores no ativo e o nono melhor da história da NBA.Korver foi All Star em 2015, pelos Hawks, e é o quarto jogador da NBA com mais triplos concretizados na época regular, com um total de 2.351.