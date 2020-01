Milwaukee Bucks vencem em Paris com 36 pontos de Antetokounmpo

Os Milwaukee Bucks bateram os Charlotte Hornets esta sexta-feira (116-103), no dia em que a NBA viajou até ao velho continente, na AccorHotels Arena em Paris, algo que não acontecia desde 2010.





A figura que mais brilhou na capital francesa foi a mesma do costume... Giannis Antetokounmpo. O internacional grego anotou 36 pontos e 16 ressaltos. Do lado dos Hornets, Malik Monk marcou 31 pontos.Os Bucks seguem isolados no topo da NBA com 40 vitórias e apenas 6 derrotas, mais 11 vitórias que o segundo classificado da conferência Este, os Indiana Pacers.