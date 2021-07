Monte McNair: «Ainda bem que Neemias ficou fora do radar das outras equipas»

Monte McNair, General Manager dos Sacramento Kigs, reagiu após o draft da NBA às escolhas de Davion Mitchell e do português Neemias Queta. E confiança é palavra de ordem quando abordou o talento do basquetebolista do Vale da Amoreira.

"Escolhemos os melhores jogadores disponíveis. Os dois são representantes daquilo que estamos a tentar construir aqui em Sacramento, são competitivos, trabalhadores, inteligentes a jogar e têm ambos um grande caráter. É o que queremos para a nossa equipa porque procuramos um lugar nos playoffs", disse.

"Ainda bem que o Neemias estava a jogar no Utah, porque acabou por ficar fora do radar das outras equipas e juntar-se a nós. É um excelente defensor, mas acho que a parte ofensiva dele é pouco valorizada. É muito inteligente, com boa capacidade de passe e esperamos que consiga construir um nome na NBA aqui", rematou.