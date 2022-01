A norte-americana Lusia Harris, ícone do basquetebol feminino norte-americano, a única mulher a ser escolhida no draft por uma equipa da NBA, morreu, aos 66 anos. O anúncio foi feito pela família."Estamos profundamente tristes por ter de partilhar a notícia de que o nosso anjo, a matriarca, a irmã, a mãe, a avó, a medalhada olímpica e a rainha do basquetebol, Lusia Harris, morreu inesperadamente no Mississippi", lê-se no comunicado, onde não explicado as causas da morte.Harris foi escolhida pela equipa dos New Orleans Jazz na 7.ª posição do draft de 1977, mas não chegou a estrear-se na NBA por se encontrar grávida.Conquistou três títulos nacionais na década de 1970 pela Delta State University e estreou-se na seleção norte-americana em 1975, tendo como principal conquista da carreira a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976.