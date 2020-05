Morreu Jerry Sloan, o treinador dos Jazz nas finais frente aos Bulls

A NBA anunciou o falecimento do antigo treinador Jerry Sloan, aos 78 anos, após complicações com a doença de Parkinson. Sloan foi treinador principal dos Utah Jazz durante 23 épocas consecutivas e orientou a formação onde pontificaram John Stockton ou Karl Malone, perdendo as finais de 1997 e 1998 para os Chicago Bulls.





O técnico chegou ao Hall of Fame da NBA fruto das 1.223 vitórias ao serviço dos seus Jazz e de 20 presenças nos playoffs.