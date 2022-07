«Nada te acontecerá na minha cidade, sr. O'Nealovich»: Shaq visitou Doncic e o resultado foi hilariante

Shaquille O'Neal esteve recentemente na Croácia numa festa, onde voltou a mostrar os seus dotes de DJ. O antigo poste confraternizou com Luka Doncic e Goran Dragic, que atuam na NBA, mas que se encontram agora a passar férias naquele país dos Balcãs, que faz fronteira com a Eslovénia, de onde os dois bases são naturais.As imagens da festa são públicas mas Shaq veio agora contar o que aconteceu fora do olhar das câmaras, nomeadamente a receção de que foi alvo. "Mérito para o Doncic. Quando cheguei à cidade dele, algumas pessoas foram buscar-me e levaram-me de carro até à mansão que o Luka preparou para mim. Tinha pizza, um bongo, fruta e depois fui escoltado até à festa. O Luka virou-se para mim e disse 'Shaq, nada te acontecerá na minha cidade, sr. O'Nealovich'. Foi o que ele me chamou. Portanto, mérito para o Luka e para o Goran, pois as suas gentes prepararam tudo para mim", contou o ex-craque dos Lakers, entre outras equipas, no podcast 'The Big Shaqstrumental'.