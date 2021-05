Não é montagem: Milhares celebram triunfo dos Knicks no Madison Square Garden

Parecia feriado em Nova Iorque! Os Knicks voltaram a vencer no playoff da NBA, algo que não acontecia desde 2013, imagine-se, e a festa foi mais do que muito no mítico Madison Square Garden.

Mas a festa no pavilhão mais famoso do Mundo por causa do desporto e não só não se resumiu a este regresso à ação na fase mais importante da temporada no basquetebol norte-americano. A verdadeira festa deu-se porque o pavilhão voltou às enchentes depois da pandemia.

O popular realizador Spike Lee foi um dos líderes da animação e esteve, como sempre, na primeira fila e comandar a trupe, que celebrou de forma exuberante o primeiro sucesso dos Knicks no playoff desde 2013.

Estava tanta gente no mágico Garden que vários jogadores da NBA, incluído LeBron James, recorreram às redes sociais para elogiar o regresso do ambiente com alguma normalidade aos pavilhões. Toda a imprensa norte-americano destacou igualmente o sucedido.