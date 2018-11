«Não pode haver mulheres giras na NBA, os jogadores vão tentar dormir com elas»

Declarações sexistas de um treinador da NBA estão a gerar enorme polémica nos Estados Unidos. Num artigo da 'SB Nation' sobre mulheres a orientar equipas masculinas em vários desportos dos EUA, um veterano técnico que preferiu manter o anonimato deixou bem claro que não concorda com o sexo oposto entre os homens na principal competição de basquetebol do Mundo."Não se pode ter uma mulher gira na NBA. Os jogadores vão tentar dormir com ela. Além disso, o ambiente na NBA é tremendamente sexista. Eu ouço os jogadores a falarem sobre as mulheres. Mas isto não é nada de novo. Na nossa sociedade há homens que se sentem desconfortáveis trabalhando sob as ordens de uma mulher e vários dos nossos jogadores teriam um problema com isso", disparou este treinador, deixando claro que a Liga não está pronta para esta mudança de mentalidades.O tema tem vindo a ganhar maior atenção depois de os San Antonio Spurs se terem tornado na primeira equipa da NBA a ter uma mulher, no caso Becky Hammon, na equipa técnica, com Gregg Popovich.