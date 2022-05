«Não vimos o melhor de Michael Jordan porque não dormiu durante 14 anos»

B. J. Armstrong, antigo companheiro de Michael Jordan nos Chicago Bulls, revelou em conversa com o ex-jogador Rex Chapman que nunca viu nenhum jogador como 'Air', explicando que era impressionante o facto do norte-americano estar "sempre ativo sem sequer dormir"."Via-o a jogar 35 ou 40 minutos por noite e depois ia treinar com a mesma energia. Nunca vi um tipo tão competitivo e que estivesse sempre ativo. Nos treinos apercebi-me que era diferente. Quando todos estavam cansados, ele jogava como se tivesse dormido 10 horas, quando na realidade tinha estado a jogar às cartas, sem comer nem descansar bem. Se tivesse dormido, não sabemos o quão bom poderia ter sido. Não vimos o melhor de Jordan porque não dormiu durante 14 anos. Não é que tenha dormido pouco, não dormia mesmo", disse B. J. Armstrong citado pela 'Marca', antes de lembrar a capacidade de 'Air' nos treinos."Nunca se viu [Jordan] a treinar. Foi o melhor jogador que já vi a fazê-lo. Nunca vi alguém a treinar assim, era aquilo que devíamos mostrar aos mais pequenos. Só lhes mostramos os jogos, quando as luzes estão acesas. Eu estava na mesma situação que ele e andava um pouco cansado, todos os outros estavam. Mas ele, que não tinha dormido, não...", concluiu.