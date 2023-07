NBA anuncia o In-Season: saiba como funcionará o revolucionário torneio

View this post on Instagram A post shared by NBA (@nba)

A NBA anunciou oficialmente o Torneio In-Season, uma prova que arrancará já esta temporada e que estará incluída na fase regular 2023/24. No fundo, é uma competição que começa numa fase de grupos e terminará numa fase a eliminar que determinará o vencedor da NBA Cup a 9 de dezembro, em Las Vegas.Assim sendo, as 30 equipas foram divididas em seis grupos de cinco - três grupos em cada conferência - e a sua constituição foi definida num sorteio que tem por base a classificação da fase regular da época anterior. Esta fase irá decorrer de 3 a 28 de novembro, com partidas todas as terças e sextas-feiras. Cada formação defrontará uma vez os outros quatro adversários do respetivo grupo, ou seja, fará duas partidas em casa e outras tanta fora no total desta fase de grupos.Grupo 1: Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Detroit PistonsGrupo 2: Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards, Charlotte HornetsGrupo 3: Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Orlando MagicGrupo 4: Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Portland Trail BlazersGrupo 5: Denver Nuggets, LA Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Houston RocketsGrupo 6: Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, San Antonio SpursSeguem para os quartos de final os seis vencedores de cada grupo mais um wild card em cada conferência (quatro equipas por conferência). A equipa mais cotada jogará em casa numa decisão feita em apenas uma partida. Os 'quartos' estão agendados para 4 e 5 de dezembro. A final four será entre 7 e 9 desse mês em Las Vegas, para se decidir então quem leva para casa a primeira edição da NBA Cup.De notar que. As duas formações que disputarem a derradeira partida do Torneio In-Season irão, assim, fazer 83 partidas - sem contar, obviamente, com o playoff.A liga irá ainda distribuir prémios monetários pelos jogadores que compõem as equipas apuradas para a fase a eliminar deste novo torneio, assim como a definição do MVP e da equipa ideal.