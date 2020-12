NBA anuncia que 48 jogadores testaram positivo à Covid-19

A Liga norte-americana de basquetebol (NBA) anunciou na quarta-feira que 48 jogadores testaram positivo ao novo coronavirus, numa altura em que se prepara o arranque da nova temporada.

A NBA refere que foram efetuados 546 testes a jogadores entre os dias 24 e 30 de novembro, com 48 a testarem positivo. Os basquetebolistas em causa vão agora cumprir o período de isolamento definido, de acordo com as regras estabelecidas pela liga e pelas autoridades de saúde.

A nova temporada da NBA tem início agendado para o dia 22 de dezembro, com as equipas a preparem-se para regressar aos treinos coletivos no final desta semana.

Devido à pandemia de covid-19, a época anterior, em que os LA Lakers se sagraram campeões, terminou mais tarde que o normal, o que obrigou a nova época a arrancar apenas em dezembro, com cada equipa a disputar 72 jogos na fase regular, menos 10 do que o habitual.