NBA aponta ao Natal para enfrentar descalabro financeiro mas protagonistas prometem luta

Parece que está criada mais uma polémica na NBA. A última noite ficou marcada por novo impasse sobre a data de início da temporada 2020/2021: a NBA pretende começar a época a 22 de dezembro, mas os protagonistas não parecem dispostos a tal, sugerindo que a temporada arranque apenas em meados de janeiro do próximo ano.





De forma a conter o descalabro financeiro - prevê-se perdas superiores a mil milhões de euros, devido a todas as alterações provocadas pela pandemia do novo coronavírus -, a NBA tinha planeado começar a temporada três dias antes do Natal, completando um calendário com 72 jogos.No entanto, na reunião mantida da sexta-feira, o sindicato dos jogadores recusou essa data, insistindo que a temporada só deverá arrancar em meados do mês de janeiro.Caso tal se concretize, a temporada poderá ter apenas 50 jogos e os jogadores poderão ter uma redução salarial... temas que prometem ainda muita discussão.