NBA com regras apertadas no controlo à Covid-19: sanções para quem não cumprir

De forma a que a temporada 2020/2021 da NBA decorra com a máxima normalidade possível, os responsáveis pela maior liga profissional de basquetebol pretendem implementar um protocolo com novas regras devido à pandemia do novo coronavírus.





Segundo avança o jornalista norte-americano da ESPN, Adrian Wojnarowski, um dos maiores especialistas da NBA, o novo documento, com 158 páginas, indica especificamente que jogadores e equipas técnicas, nos jogos em casa, estão proibidos de frequentar bares, discotecas, espetáculos públicos, assim como ginásios, piscinas, spas e reuniões com mais de 15 pessoas externas à equipa.Já as equipas visitantes estão obrigadas a jantar apenas em restaurantes aprovados pela NBA - uma lista deverá ser divulgada nos próximos dias - que tenham espaço ao ar livre e salas privadas.Além dos jogadores e elementos da equipa técnica, também os seus familiares próximos (que vivam em conjunto) vão ser submetidos a dois testes semanais.Caso o protocolo não seja cumprido e haja algum caso de contágio entre equipas haverá sançoes que poderão ir de uma multa à perda de jogos.De acordo com informação do jornalista Tim Bontemps, também da ESPN, em caso de quebra do protocolo, as sanções impostas às equipas podem variar de multas, suspensões ou jogos perdidos, mas também os jogadores serão punidos individualmente. Assim os basquetebolistas que violem os regulamentos de isolamento, a NBA propõe uma perda de salário proporcional.O protocolo poderá sofrer alterações quando as vacinas contra a Covid-19 forem uma realidade. A época regular da NBA 2020/2021 arranca a 22 de dezembro , este ano com menos jogos do que habitualmente.