NBA confirma planos para regressar no final de julho

A NBA confirmou este sábado ter iniciado contactos exploratórios com o grupo Walt Disney para retomar o campeonato em finais do mês de julho no ESPN Wide World of Sports Complex, um enorme complexo desportivo localizado no Walt Disney World Resort, em Bay Lake, na Flórida.





"A nossa prioridade continua a ser a saúde e segurança de todos e estamos a trabalhar com as autoridades de saúde e com o governo para criar um plano de forma a seguirmos protocolos médicos e de proteção", declarou Mike Bass, porta-voz do campeonato.De acordo com o que foi avançado pela imprensa americana, o gigantesco complexo da Walt Disney seria utilizado tanto para jogos como para treinos, sendo que os jogadores iriam ficar alojados também no mesmo espaço. É que, para lá de ser um enorme complexo para todo o tipo de atividades, também conta com uma forte oferta hoteleira, com quase 24 mil quartos disponíveis.Ao todo, refira-se, o Walt Disney World Resort conta com praticamente 40 milhas quadradas, qualquer coisa como 100 quilómetros quadrados, o equivalente a 10 mil campos de futebol. Espaço mais do que suficiente até para receber jogos de outros campeonatos, como por exemplo a Major League Soccer, que também estará em negociações com a Disney.