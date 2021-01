NBA corrigiu estatística e Luka Doncic já igualou registo de Michael Jordan

Luka Doncic apenas chegou à NBA em 2018, na altura até com alguma desconfiança, mas pouco mais de dois anos bastaram para o miúdo esloveno dos Dallas Mavericks, ainda com 21 anos, igualar um registo de Michael Jordan. No caso o de triplos-duplos na carreira - 28.





Tudo graças aos 28 pontos, 13 assistências e 10 ressaltos que conseguiu na madrugada deste sábado diante dos Milwaukee Bucks (num jogo em que perdeu por 112-109), ainda que apenas tenha podido 'celebrar' o feito várias horas depois do final da partida. É que inicialmente a NBA apenas tinha contado 9 ressaltos, acabando por corrigir o dado já ao início desta tarde, para lhe atribuir o tal ressalto que o fez 'apanhar' o registo de Air Jordan.É óbvio que se trata apenas de um dado estatístico e nada mais do que isso, mas a verdade é que este feito permite ao esloveno chegar ao 16.º posto histórico na NBA neste particular e com possibilidade real de ainda nesta temporada se aproximar e até entrar no top-10.1. Oscar Robertson, 1812. Russell Westbrook, 1503. Magic Johnson, 1384. Jason Kidd, 1075. LeBron James, 956. Wilt Chamberlain, 787. Larry Bird, 598. James Harden, 46-. Nikola Jokic, 4610. Fat Lever, 4311. Bob Cousy, 3312. Rajon Rondo, 3213. John Havlicek, 3114. Ben Simmons, 3015. Grant Hill, 2916. Michael Jordan, 28-. Luka Doncic, 28