NBA endurece regras de utilização de máscaras

A NBA continua a endurecer as políticas de uso obrigatório de máscaras por parte dos atletas e staff, de forma a evitar o contágio do novo coronavírus. Segundo a imprensa norte-americana, os responsáveis da Liga informaram esta terça-feira as 30 equipas que quem desobedecer às regras do uso da máscara terá de enfrentar pesadas multas, já a partir de sexta-feira.

Recorde-se que segundo o regulamento aprovado, é obrigatório os atletas e staff utilizarem máscara no banco de suplentes enquanto o jogo se realiza. Nas paragens técnicos, é permitido aos atletas em ação ganharem fôlego sem máscara em áreas predefinidas, mas se regressarem ao banco terão de usar proteção. Os modelos de máscara KN95 e KF94 serão distribuídos às formações para cumprirem o protocolo, os únicos que serão permitidos.

Esta temporada, a NBA já se viu obrigada a adiar 23 jogos devido a casos de infeção de Covid-19 em diversas equipas. O último duelo a ser adiado foi o Detroit-Denver de segunda-feira.