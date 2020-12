NBA 'esquece' controlo a drogas recreativas

A NBA e a Associação de Jogadores concordaram e na temporada 2020/2012 não serão realizados controlos aleatórios a drogas recreativas.





"Devido às circunstâncias incomuns em conjunto com a pandemia, concordamos com a NBPA em suspender os testes aleatórios de marijuana na temporada 2020/21 e focar o nosso programa de testes aleatórios em produtos e drogas para melhorar o desempenho", indica o porta-voz da NBA, Mike Bass, em comunicado.Esta medida já tinha sido adotada na retoma do campeonato na última época, durante a bolha da liga no Walt Disney World Resort, em Orlando.O início dos treinos das equipas está programado no domingo, com os primeiros jogos da pré-temporada a serem disputados a 11 de dezembro.A temporada regular da NBA esta época terá 72 jogos - em vez dos habituais 82 - e terá início a 22 de dezembro.