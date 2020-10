NBA faturou esta temporada menos 1,2 mil milhões de euros

A NBA faturou menos 1,5 mil milhões de dólares (aproximadamente 1,2 mil milhões de euros) do que o previsto na última temporada, de acordo com um relatório obtido pela agência de notícias Associated Press.





Devido ao Covid-19, a NBA suspendeu o campeonato a 11 de março, quando a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia, tendo só retomado a competição no final de julho, numa "bolha" dentro do complexo da Disney, em Orlando, na Flórida.A criação e manutenção dessa "bolha" terá custado aos cofres da NBA perto de 800 milhões de euros.O balanço financeiro da temporada foi ainda afetado pelo cancelamento de 171 jogos da fase regular, além da ausência de espectadores nos playoffs, disputados na "bolha" do complexo da Disney, em Orlando, Flórida.Os números não deixam dúvidas sobre o descalabro financeiro esta época na NBA devido à pandemia do novo coronavírus, mas não só. A posição do diretor-geral dos Houston Rockets a favor da liberdade de expressão e dos protestos em Hong Kong, num movimento antigovernamental e pró-democracia, também teve influência negativa, com a NBA a passar a ser organização non grata na China. A televisão estatal da China decidiu em outubro de 2019 cancelar a transmissão de vários jogos e a NBA perdia assim patrocinadores e os primeiros milhões de dólares.