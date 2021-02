NBA impõe-se após posição de Mark Cuban: «Todas as equipas vão tocar o hino nacional»

Mark Cuban, dono dos Dallas Mavericks, confirmou ontem que o hino norte-americano iria continuar não ser ouvido nos encontros da equipa no American Airlines Center, algo que se verificava desde o início da época devido à ausência de público nas bancadas.





Na sequência das declarações do multimilionário a NBA decidiu tomar uma posição e, através do porta-voz Mike Bass, anunciou que o hino terá de ser tocado em todos os pavilhões. "Numa altura em que as equipas da NBA atravessam o processo de voltar a receber os nos seus pavilhões, todas as equipas vão tocar o hino nacional de acordo com a política de longa data da liga", afirmou o responsável.Após este 'statement' da liga, Mark Cuban disse ao 'New York Times' que a posição não afeta a franquia. "Estamos bem com isso", referiu o dono dos Mavs. Contudo, o especialista Adrian Wojnarowski, da ESPN, admite que a controvérsia pode continuar. "Uma vez que os fãs estavam a regressar aos pavilhões, incluindo o dos Dallas, havia poucas hipóteses de Adam Silver [comissário da NBA] deixar os Mavs continuarem sem tocar o hino. Talvez haja uma conversa coletiva na NBA ou nos desportos sobre isso, mas Silver não estava a deixar uma equipa tomar essa decisão", escreveu o jornalista, no Twitter.