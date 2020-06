NBA mantém controlos antidoping mas 'esquece' drogas recreativas

A NBA tem regresso marcado para o final do mês, mas antes de a bola começar a saltar há todo um plano apertado de regras a ser definido. E parte dele foi já revelado pela imprensa norte-americana, a começar desde logo pela questão dos controlos antidoping, que continuarão a ser realizados, mas também pelo procedimento a tomar em caso de saída do complexo do Walt Disney World.





Assim, segundo revelou o repórter Shams Charania, do 'The Athletic', todas as pessoas que tiverem de abandonar o espaço onde decorrerão os encontros terão de passar por uma quarentena de dez dias e efetuar dois testes negativos à Covid-19 antes de serem autorizados a retomar o contacto com as equipas nas quais estão integrados. Uma medida de prevenção que visa essencialmente impedir qualquer contágio fruto dessa 'fuga' para o mundo exterior.Por outro lado, a NBA chegou a acordo para o novo processo de controlos antidoping para este período, sendo que a maior novidade passa pelo facto de apenas serem feitos testes a substâncias dopantes - que melhorem a condição física. Quer isto dizer que neste período não serão punidos os jogadores que consumam drogas recreativas, nomeadamente cannabis. Uma substância que, refira-se, tem valido várias suspensões por parte da NBA, isto apesar de ser legal em vários estados.Lembre-se que a NBA regressa a 31 de julho, com a disputa de um mini torneio com a presença de 22 equipas, que culminará num playoff que poderá durar até 12 de outubro (isto caso a final chegue a jogo 7).