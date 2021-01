NBA pode suspender temporada: surtos de Covid-19 obrigam a reunião de emergência

A NBA pode estar prestes a anunciar a suspensão da temporada 2021. Segundo a imprensa norte-americana, foi convocada para esta terça-feira uma reunião de emergência onde o o tema será discutido entre dirigentes e representantes das equipas, uma vez que desde o início da competição, a 22 de dezembro, já quatro jogos foram adiados devido a surtos de Covid-19 nas equipas.





O caso mais insólito aconteceu na semana passada quando Seth Curry, jogador dos Philadelphia 76ers e irmão de Stephen Curry, estrela dos Golden State Warriors, deu positivo à covid-19 em pleno jogo com os Brooklyn Nets Já na última madrugada outro jogo foi adiado - New Orleans-Dallas - assim como o Boston-Miami do dia anterior.O primeiro jogo a ser adiado foi o Oklahoma-Houston, logo no dia 23 de dezembro.