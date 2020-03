NBA reduz em 20 por cento os salários dos executivos mais bem pagos na liga

A NBA está a reduzir os salários-base em 20% dos cerca de 100 executivos mais bem pagos, segundo o jornalista de desporto norte-americano Adrian Wojnarowski.





O porta-voz da NBA Mike Bass não confirmou a notícia, mas disse à ESPN que "estes são tempos sem precedentes causados pela pandemia do coronavírus e, como outras empresas de todos os setores, é preciso tomar medidas de curto prazo para lidar com o duro impacto económico nos negócios da organização."A redução salarial inclui o comissário Adam Silver e do vice-comissário Mark Tatum. Não há cortes generalizados no restante da organização, pelo que ninguém da equipa administrativa vai ser afetado.