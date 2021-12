NBA segue Liga dos Campeões de futebol: o revolucionário formato que vai mudar a competição

A NBA e a Associação de Jogadores (National Players Association) estão a negociar novas regras da competição para a época 2022/23 ou, o mais tardar, 2023/24.A ideia é começar a temporada com partidas entre equipas distribuídas em vários grupos, uma espécie de fase preliminar da época regular, antes da qualificação para um único torneio de eliminação entre oito franquias, que culminaria antes do Natal.A proposta também torna mais curta a temporada regular, de 82 para 78 jogos.Em cima da mesa está uma compensação em um milhão de euros para cada jogador vencedor do torneio, mas os mesmos poderiam ter mais incentivos financeiros e competitivos.A NBA, refira-se, tem como maior motivação de negócio as expectativas de receitas da televisão e patrocínio, com crescimento financeiro a longo prazo.O sucesso da Liga dos Campeões de futebol estão na base das ideias para este novo formato, que inspirou o comissário da NBA Adam Silver, crédulo no sucesso de uma renovada competição.A ideia não é nova, tem sido discutida, mas é agora que as partes começaram a trabalhar para construir a sua viabilização. O sindicato já informou os jogadores sobre as diretrizes do novo torneio e a expectativa é que seja aceite em fevereiro, durante o All Star em Cleveland.